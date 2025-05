Praia recebe segundo concerto "Mulheres da Lusofonia"

O concerto "Mulheres da Lusofonia" vai chegar à capital de Cabo Verde, no sábado, 24, com Fafá de Belém, Lura e Cuca Roseta, anunciou hoje a organização, um ano depois da estreia do formato, em Lisboa.

“Os Governos de Cabo Verde, de Portugal, do Brasil, em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), convidam todos a assistir à segunda edição do concerto", informou, na sua página oficial, a comissão organizadora dos 50 anos da independência cabo-verdiana – que se festeja a 05 de Julho, mas com eventos ao longo do ano.

O espetáculo celebra também o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se assinala anualmente a 05 de Maio, e “visa reforçar os laços históricos, culturais e económicos entre os estados-membros da CPLP, promovendo o diálogo, a cooperação e o desenvolvimento sustentável no espaço lusófono”, tendo em vista “um futuro de prosperidade partilhada”, acrescentou.

A segunda edição do concerto vai decorrer junto à praia de Quebra Canela, na cidade da Praia.

"A ideia é cantar a voz da mulher na língua portuguesa", descreveu Fafá de Belém à Lusa, há um ano, na primeira edição do concerto, acompanhada por outras sete cantoras no palco do Centro Cultural de Belém, cada qual de um país lusófono diferente.

Logo na altura, a artista brasileira exprimiu a ideia de o formato “atravessar os mares" até novos palcos.

O concerto é um dos momentos dedicados à mulher no calendário de maio das comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde.

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) vai acolher na quarta-feira, dia 28, uma mostra de cinema intitulada “Olhares a 50 Mulheres”, seguida de um fórum sobre “Mulher e Desenvolvimento”, na sexta-feira, dia 30.