​Bertânia Almeida em concerto intimista na Praia

A cantora Bertânia Almeida apresenta esta quinta-feira, 31, na cidade da Praia, o concerto intimista “Um Porta Aberte”. O concerto vai acontecer no Pátio Tchon di Morgado”, do Palácio da Cultura Ildo Lobo”, pelas 19h00.

O concerto é produzido pela editora inSulada em parceria com o Palácio da Cultura Ildo Lobo e enquadrado nas noites que esta parceria faz acontecer, todas as últimas Quintas-Feiras de cada mês, com a selecção de músicos escolhidos para este palco.

Segundo a insulada, o concerto será conceptual e intimista. “Un Porta Aberte, propõe abrir assim as portas do palco interior de Bertânia, aos amigos musicais que esta forma de arte foi aproximando e, aos que a seguiram e por ela se enamoraram musicalmente”.

Neste concerto, a cantora estará no palco acompanhada do músico Bau, um dos seus companheiros musicais de algum tempo. “A parceria entre os dois artistas, assume o seu momento mais alto quando Rufino Almeida (Bau) faz a produção musical e artística do álbum de estreia ´Descobri´ de Bertânia”.

Além de Bau, Bertânia estará neste concerto acompanhada do violonista Henrique Oliveira, conhecido por todos pelo nome de professor Djick Oliveira e de Nhof. “Nhof partilhou o palco com Bertânia no Tributo a Ildo Lobo, trará a sua voz marcante num dos temas do espectáculo”.

De lembrar que Bertânia lançou no ano passado (2023), o seu primeiro disco intitulado

“Descobri”, em parceria com o músico mindelense Bau, um dos principais nomes e referência da música cabo-verdiana.



A produção do álbum vem na sequência da candidatura para o “Edital Resgate e Promoção da Música Tradicional Cabo-Verdiana”, promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, onde foi selecionado o projecto de produção discográfica apresentada pela produtora Harmonia, da qual a artista faz parte.