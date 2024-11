​Museu de Arqueologia será instalado no Edifício Cor-de-Rosa em 2025

O Museu de Arqueologia de Cabo Verde, actualmente com uma sala de exposições no Palácio da Cultura Ildo Lobo, passará a ter um novo espaço no emblemático Edifício Cor-de-Rosa, localizado no Centro Histórico da Praia. Informação divulgada esta quarta-feira, 20, pelo Instituto do Património Cultural (IPC), na rede social Facebook.

O IPC fez saber que o projecto de reabilitação do edifício, resulta de uma parceria entre o Governo através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a Caixa Económica de Cabo Verde (CECV), na senda da reconversão do Património Histórico Cultural Nacional. Segundo o IPC, os procedimentos para o concurso de reabilitação do edifício estão em andamento, perspectivando a sua conclusão no decurso do próximo ano. A mesma fonte explica que o projecto em questão preserva a integridade do edifício histórico, atribuindo-lhe novas funcionalidades no contexto da dinâmica social e cultural da cidade. “Quando concluído, o edifício estará totalmente adaptado para acolher da parte do MCIC o museu e as suas novas funcionalidades e da parte da CECV os seus serviços”, aponta.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.