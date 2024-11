Abertas candidaturas “bolsas FLAD” para residências artísticas nos Estados Unidos em 2025

As bolsas da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) destinada a residências artísticas nos Estados Unidos permanecem abertas até ao dia 14 de Fevereiro e pretendem apoiar o desenvolvimento e formação dos artistas de nacionalidade portuguesa ou residentes.

Em nota enviada à Inforpress, a fundação avançou que as bolsas FLAD vão apoiar com até 1.200 euros por semana até um máximo quatro meses, aos artistas com idades compreendidas entre os 25 e 35 anos que queiram desenvolver uma residência artística numa instituição norte-americana em 2025.

Podem candidatar-se artistas com projectos nos campos da fotografia, cinema, jazz, literatura e artes visuais, de nacionalidade portuguesa ou artistas estrangeiros residentes em Portugal há mais de cinco anos.

As candidaturas estão abertas no site até 14 de Fevereiro, e os resultados serão anunciados até 28 de Fevereiro de 2025.