Filme ‘Hanami’ da cabo-verdiana Denise Fernandes conquista Balão de Ouro no Festival dos Três Continentes em França

O filme ‘Hanami’, primeira longa metragem da cabo-verdiana Denise Fernandes, ganhou em Nantes (França) o prémio principal "Montgolfière d'Or" (Balão de Ouro) do Festival dos Três Continentes.

De acordo com a Rádio França Internacional (RFI), a película tem como palco a ilha do Fogo e as trajectórias daqueles que saem, ficam ou voltam ao território.

‘Hanami’ conta a história de uma família da ilha vulcânica de onde todos querem partir, mas onde Nana, uma personagem da película, aprendeu a ficar.

A realizadora, que já tinha conquistado um prémio com esta longa metragem no festival suíço de Locarno, para melhor cineasta emergente, explicou que quis com a sua obra abordar as dinâmicas das partidas, dos regressos à ilha ou dos que teimam em lá permanecer.

Filha de pais cabo-verdianos, Denise Fernandes nasceu em Lisboa e cresceu no sul da Suíça.

Em 2011 graduou-se em Realização e Produção Cinematográfica no Conservatório Internacional de Ciências Audiovisuais (CISA), em Lugano (Suíça), e, no mesmo ano, a sua curta metragem “Una Notte” foi apresentada na 64.ª edição do Festival de Locrano.

A 46.ª edição do Festival Três Continentes decorreu de 15 a 23 deNnovembro e reuniu filmes provenientes de África, América Latina e Ásia.