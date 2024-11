​Prémio Nacional de Publicidade lança concurso de design “Conectando Gerações, Inspirando Inovação”

A organização do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) acaba de lançar o concurso de design “Conectando Gerações, Inspirando Inovação”. As inscrições estão abertas até o dia 31 de Janeiro de 2025.

A entrega dos trabalhos pode ser feita via email (pnpdesignclimatico@escola.cv) ou nas secretarias das escolas.

Segundo a organização do PNP, este concurso é destinado aos estudantes do 2º ciclo das áreas de design e impressão para que possam mostrar o seu talento e a sua criatividade através de cartazes publicitários, flyers informativos, infográficos e ilustrações.

Nesta edição de estreia, o tema do concurso é “Ação Climática”, podendo os concorrentes apresentar trabalhos sobre sustentabilidade, energias renováveis, redução de emissões de carbono, entre outros subtemas, que serão depois avaliados por um júri de especialistas, que terá em consideração a criatividade, a relevância do tema e o impacto visual das propostas.

A mesma fonte explica que o concurso tem como objectivo incentivar o desenvolvimento de soluções criativas, promovendo o diálogo intergeracional e a inovação através do design e, ao mesmo tempo, oferecer uma plataforma para futuros designers expressarem o seu talento e conectarem-se com a indústria criativa do país.

Além de atribuir um Troféu Palmeira ao melhor conceito criativo, o PNP dará ao vencedor oportunidade de mostrar a sua criação na exposição do PNP e acesso à gala dos premiados, durante a Semana da Publicidade, agendada para 24 a 28 de Março de 2025, no âmbito da sua sétima edição, sob o lema “Celebrando a criatividade”.