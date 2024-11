​Festival de Cinema Europeu em São Vicente, Santiago e Maio

O Festival de Cinema Europeu que decorre de 3 a 7 de Dezembro, vai percorrer as ilhas de São Vicente, Santiago e Maio. Do cartaz constam filmes da Estónia, da Espanha, de Portugal e de Cabo Verde.

Segundo uma publicação da representação da União Europeia em Cabo Verde, para este festival foi proposto filmes de países como a Estónia, a Espanha, Portugal e Cabo Verde sobre os direitos humanos e a saúde mental.

Além de exibição de filmes, haverá ainda debates com a participação da realizadora do filme Pirinha, Natasha Craveiro, e da realizadora do filme Cesária Évora, Ana Sofia Fonseca, no Palácio da Cultura.

As projeções terão lugar no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), em Mindelo, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, e na Casa da Juventude em Porto Inglês, ilha do Maio.

“Dona Monica”, “Pirinha” e “Cesária Évora”, “Campeones” e “Pirinha” são os filmes que serão exibidos neste festival.

O festival arranca no dia 3, às 18h30, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em Mindelo, com o filme “Campeones” do espanhol Javier Fesser.

No dia 4, o Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, recebe o filme “A Irmandade da Sauna” de Anna Hints (Estónia).

O filme “Dona Monica” que conta com a produção de Natacha Craveiro, será exibido no dia 4, às 18h30, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, no mesmo dia, às 18h40, será a vez da apresentação do filme “Pirinha” de Natacha Craveiro.

Já o documentário “Cesária Évora”, da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, será apresentado no dia 6, às 18h40, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e no dia 7, às 18h30, na Casa da Juventude, na Cidade de Porto Inglês, na ilha do Maio.