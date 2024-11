Angra do Heroísmo recebe 2ª edição do Festival Cultural de Cabo Verde “Raízes & Ritmos”

Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, será palco nos dias 6 e 7 de Dezembro, da 2ª edição do Festival Cultural de Cabo Verde “Raízes & Ritmos”, um evento que celebra a rica herança cultural cabo-verdiana por meio de arte, música, gastronomia e literatura.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o programa inclui exposição, momento musical: Mornas de Cabo Verde, momento gastronômico: Sabores de Cabo Verde e momento literário: lançamento de livro e momento pedagógico.

No dia 6, haverá a inauguração da exposição “Entre Terras”. Esta exposição é uma viagem pelo patrimônio cultural cabo-verdiano, explorando técnicas como cerâmica, cestaria, escultura, fotografia, instalação audiovisual, olaria, panaria e tecelagem.

A exposição conta com a curadoria de Raquel Carvalho e Ricardo Barbosa Vicente.

Depois da exposição está agendado um momento cultural: mornas de Cabo Verde, com performances intimistas da cantora Maria Alice e Humberto Ramos, para celebrar a morna, patrimônio imaterial da humanidade.

Esta agendo ainda no dia 6, momento gastronômico com sabores de Cabo Verde.

No dia 7, acontece um momento literário, onde haverá lançamento do livro “A Micronésia Trocada por Miúdos” da autoria de Susana Gramilho.

A mesma fonte frisou que este evento destaca as conexões históricas e culturais entre Cabo Verde e os Açores, celebrando a diversidade das culturas lusófonas.

Com o apoio da câmara municipal de Angra do Heroísmo e de parceiros locais e internacionais, o festival vai acontecer no Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, projectado por Álvaro Siza Vieira.

De recordar que a primeira edição aconteceu no Funchal, na ilha da Madeira.