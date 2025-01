​2ª Edição do Festival Cultural de Cabo Verde "Raízes & Ritmos" encerrada a 6 de Fevereiro

A 2ª Edição do Festival Cultural de Cabo Verde "Raízes & Ritmos", que decorreu nos dias 6 e 7 de Dezembro de 2024, na Angra do Heroísmo, nos Açores será encerrada no dia 6 de Fevereiro próximo.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o festival destacou a vibrante herança cultural de Cabo Verde, e contou com exposições, apresentações musicais, gastronomia e literatura, e reforçou os laços culturais entre Cabo Verde e os Açores, "valorizando a importância de Angra do Heroísmo como ponto central de intercâmbio no universo lusófono".

Durante o festival, destacaram-se pelas actuações de Maria Alice e Humberto Ramos, que emocionaram o público com as mornas de Cabo Verde, reconhecidas como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

A exposição "Entre Terras" convidou os visitantes a explorar o património cultural cabo-verdiano através de diversas expressões artísticas, enquanto a culinária cabo-verdiana, apresentada por Africana Tia Nené, ofereceu uma autêntica experiência gastronómica.

Já no dia do encerramento do evento, 6 de Fevereiro está prevista a realização de visita guiada à exposição "Entre Terras", com curadoria de Raquel Carvalho e Ricardo Barbosa Vicente e o lançamento do livro “Os teus lábios podaram o sol às laranjeiras” de Henrique Levy, apresentado por António Neves.