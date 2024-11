Filme de Nuno Miranda estreia-se no festival de Roterdão

O realizador cabo-verdiano Nuno Boaventura Miranda vai estrear o filme “A última colheita”, com co-produção portuguesa, em Janeiro, no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, foi ontem anunciado.

O festival de Roterdão cumpre a 54.ª edição de 30 de Janeiro a 09 de Fevereiro, tendo revelado hoje uma primeira selecção de curtas e médias metragens que vão fazer parte da programação.

Quatro anos depois de ter apresentado em Roterdão o filme de estreia, “Kmêdeus”, o produtor e realizador Nuno Miranda fará uma primeira apresentação da próxima curta-metragem, “A última colheita”.

O filme, numa co-produção entre Cabo Verde e Portugal, segue a vida de três personagens dentro da comunidade cabo-verdiana em Lisboa, onde o realizador vive, descreve o festival na página oficial.

No portal LinkedIn, Nuno Boaventura Miranda conta que trabalhou com os realizadores Basil da Cunha e Pedro Costa, em “Manga d’Terra” e “Vitalina Varela”, respectivamente, e que está actualmente a desenvolver a primeira longa-metragem, intitulada “The flowers of the dead” (“As flores dos mortos”).