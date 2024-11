O saxofonista do conjunto musical Bulimundo, António Inácio da Silveira, popularmente conhecido por Nónó, 75 anos, faleceu esta quinta-feira, em Lisboa, vítima de doença prolongada.

Referenciado como um dos fundadores do Bulimundo, Nónó, segundo o baixista Silva informou à Inforpress, esteve ligado a toda a história deste agrupamento musical criado por Carlos Alberto Martins, de nome musical Catchás, com participação em todos os discos deste conjunto responsável pelo sucesso do funaná.

“Nonó foi um dos elementos do Bulimundo, desde a primeira hora, teve características próprias pelo que estamos em momentos de grande consternação”, lamentou Silva.