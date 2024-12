​Boa Vista acolhe encontro sobre formalização do sector da cultura

A ilha da Boa Vista acolhe, nesta terça-feira, 03, o encontro sobre a formalização do sector da cultura, no quadro da proposta de lei do Estatuto do Profissional Criador e Produtor da Arte e Cultura (Estatuto do Artista).

Segundo uma nota do Ministério da Cultura, trata-se de um importante momento de esclarecimento para todos os que trabalham no sector da cultura. Neste encontro será feita uma breve apresentação da proposta do Estatuto do Artista, incentivos fiscais, REMPE; fatura electrónica e autofacturação, regime jurídico da segurança social, financiamento de micro e pequenas empresas e registo da Propriedade Intelectual. O encontro acontece na Escola Secundária, cidade de Sal-Rei, e contará com a presença do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, a directora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, a assessora jurídica, Liliana Lopes, Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, Casa do Cidadão, Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), Pró-Empresa e IGQPI - Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual. Ainda, no quadro desta deslocação, o Governante fará uma visita ao Museu da Arqueologia, escolas do programa Bolsa de Acesso à Cultura, visita à Igreja de Rabil e participará no evento sobre o Dia Nacional da Morna.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.