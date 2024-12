Ministro da Cultura diz que músicos estão a ser "taxados e discriminados" pela companhia aérea de bandeira

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas afirmou esta terça-feira que os músicos estão a ser "taxados e discriminados" com a cobrança da taxa de transporte de instrumentos aplicada pela Cabo Verde Airlines.

Augusto Veiga, que se encontra de visita à ilha da Boa Vista, falava durante o “Encontro sobre a Formalização da Classe Artística”, promovido pelo seu ministério em Sal Rei.

"Está a gerar muito desagrado na classe artística, porque eles estão a ser taxados e discriminados de uma forma que nenhuma outra classe está a ser a nível dos transportes aéreos internacionais e internos. E só por uma companhia, que é a nossa companhia de bandeira", afirmou Augusto Veiga.

Segundo o ministro, “não faz sentido o que está a acontecer num país de música”, daí, sublinhou, ter já entrado em contacto com a empresa, prometendo “tudo fazer” para solucionar a situação”.

Quanto ao encontro, Augusto Veiga indicou que visa a socialização do Estatuto do Artista, “importante projetco" para a classe artística do anterior ministro que agora o actual quer finalizar.

"Para nós a formalização do sector é extremamente importante. Principalmente para a ilha da Boa Vista que tem como base e onde praticamente quase todos os músicos e artistas da ilha passam também pelos hotéis", afirmou Augusto Veiga.

A adesão por parte da classe artística da Boa Vista foi “bastante expressiva e interativa”, num evento que contou também com a participação da directoria-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, da vereadora Municipal da Cultura da autarquia local, Nadia Santos, representantes do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, Casa do Cidadão, INPS, Pró-Empresa e IGQPI.

Segundo Veiga a primeira impressão é que "há muita vontade de trabalhar" e que Boa Vista tem um “potencial muito grande”.

Para o ministro, o que é preciso é “organizar e potenciar tudo o que há de bom na ilha”, uma vez que há “uma abertura e sede de troca de informações para que as coisas possam funcionar”, pelo que vai da ilha !muito satisfeito”.

Depois do encontro a comitiva seguiu para o evento do Dia Nacional da Morna, organizado pela Associação de Músicos da Boa Vista com o apoio da Câmara Municipal.