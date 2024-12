​Arquivo Nacional de Cabo Verde realiza exposição “As portas da Macaronésia”

O Arquivo Nacional de Cabo Verde inaugura esta quinta-feira, 5, na cidade da Praia, a exposição “As Portas da Macaronésia”. Esta exposição está enquadrada nas comemorações do 36º aniversário da instituição.

A abertura da exposição “As Portas da Macaronésia”, será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, na Sala de Conferências do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, pelas 17h00.

Segundo uma nota do Arquivo Nacional de Cabo Verde, esta exposição, composta por mais de uma centena de imagens, que revela um imaginário comum e genuíno de uma área geográfica que partilha não só características geológicas, climáticas e biológicas, mas também uma série de características culturais peculiares que as diferenciam de outras áreas do mundo.

O objectivo da exposição, conforme indica, é destacar o abundante património fotográfico da Macaronésia, nomeadamente dos arquipélagos dos Açores, da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde, que documentam a sua história, as suas gentes e o seu ambiente natural.

“Esta exposição convida-nos a mergulhar na rica história dos portos e aeroportos da região, elementos que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento económico, social e cultural dos arquipélagos dos Açores, da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde”, frisa.

A mesma fonte frisou que os técnicos de todas estas instituições e órgãos governamentais realizaram um intenso trabalho de arrecadação e partilha de recursos para mostrar a selecção de imagens que fazem parte da exposição.

“Esta experiência tem sido um passo fundamental no caminho para a criação do Observatório Audiovisual e Fotográfico da Macaronésia, um espaço comum que avalia, valoriza e divulga o fascinante património deste grupo de ilhas atlânticas”, sublinha.

A exposição “As Portas da Macaronésia” foi co- financiada pela direcção-geral do Património do Governo das Canárias e com a colaboração da companhia aérea Binter.

A partir do final de 2023, a exposição iniciou um percurso por cada um dos arquipélagos, começando pela Casa de Colón em Las Palmas de Gran Canaria. Em Cabo Verde, a mostra foi inaugurada em São Vicente, em Julho deste ano.