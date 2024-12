​Instituto do Património Cultural realiza Workshop sobre a Salvaguarda da Morna

O Instituto do Património Cultural (IPC), através da Direção do Património Imaterial (DPI), realiza esta segunda-feira, 9, o workshop intitulado “A Salvaguarda da Morna como Património Mundial”.

Este workshop está inserido na programação da Semana da Morna, o evento assinala os cinco anos da classificação da Morna como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Segundo uma nota da IPC, este evento constitui uma oportunidade para reflectir sobre os desafios e estratégias de preservação deste género musical, que é um símbolo maior da identidade cabo-verdiana.

A sessão terá lugar no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, e contará com momentos musicais, intervenções de abertura e um painel moderado pelo Humberto Lima, presidente do Conselho Científico do IPC.

Entre os oradores, estarão Sandra Mascarenhas, coordenadora do dossier da Morna; Daniel Spencer Brito (Nhelas Spencer), compositor e músico; Augusto Fortes Tavares, da Escola de Música Pentagrama; Maria Teresa Soares Alhinho, artista; e João Miranda, vice-presidente da Sociedade Cabo-verdiana da Música.

A mesma fonte explica que o workshop pretende não só destacar os avanços desde o reconhecimento da UNESCO, mas também promover um diálogo sobre o papel das comunidades na continuidade deste legado cultural.

A Semana da Morna arrancou no dia 5 deste mês, com a roda de conversa “A Morna e a Vivência dos Artistas”, que envolveu jovens estudantes numa reflexão sobre a relevância deste género musical na vivência cultural cabo-verdiana.

As celebrações vão culminar esta quarta-feira, 11, com uma Serenata de aniversário da classificação da Morna como Património Mundial, protagonizada pelo grupo Vulcão do Fogo.

A serenata, que terá início às 10h00, percorrerá vários locais emblemáticos da cidade da Praia, como o Aeroporto, o Palácio do Governo, o Palácio da Presidência, a Assembleia Nacional e a Rua Pedonal/Mercado.