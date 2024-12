​Fattu Djakité, Trakinuz, Katy Dias e Djam Neguin no “Concerto pelos Direitos Humanos”

Fattu Djakité, Trakinuz, Katy Dias e Djam Neguin são os artistas que vão actuar no “Concerto pelos Direitos Humanos”, que acontece esta terça-feira, 10, às 18h30, na Pracinha da Escola Grande, na cidade da Praia.

O concerto que terá também actuação das Crianças de Gota D´Arte, contará com as presenças do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, da Coordenadora Residente das Nações Unidas, da Embaixadora da União Europeia e das presidentes da CNDHC e do ICIEG, para além de outras entidades.

Segundo uma nota enviada, trata-se de um evento de advocacia, que usa música e outras formas de arte para promover os direitos humanos enquanto as bases para a construção do mundo pacífico, justo, inclusivo e sustentável, tendo em conta o papel vital que a arte desempenha na transmissão e ampliação dos valores e princípios universais a liberdade e a paz.

Por outro lado, o evento celebra ainda a diversidade da grande família humana e os direitos das pessoas LGBTQIA+, através campanha global das Nações Unidas Livres Iguais, que contribui para a eliminação dos preconceitos e barreiras e promover os direitos das pessoas LGBTQIA+.

O concerto é um momento de união, reflexão e celebração dos avanços nos direitos humanos de todos e todas, com especial atenção à igualdade de género e inclusão da comunidade LGBTQIA.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 76 anos, permanece um marco fundamental na promoção da dignidade humana. Através deste evento, pretende-se sensibilizar a sociedade cabo-verdiana sobre a importância de proteger e promover os direitos de todas as pessoas, independentemente de raça, religião, género, orientação sexual ou outras características pessoais.

O concerto, conforme a mesma fonte é considerado um momento alto das acções de advocacia pelos direitos humanos em Cabo Verde, reforça o compromisso do Governo e dos seus parceiros na construção de uma cultura de paz, solidariedade e tolerância. "Artistas, activistas, organizações internacionais e membros da sociedade civil unir-se-ão para destacar a relevância da igualdade e justiça como pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável e harmonia social".