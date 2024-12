​Sociedade Cabo-verdiana de Música distribui mais de 11 mil contos em direitos de autor e conexos

A Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM) fez, esta segunda-feira, a distribuição de mais de 11 mil contos em direitos de autorais e conexos.

Numa conferência de imprensa que serviu também para anunciar a data da 3ª edição da Gala do Prêmio SCM, o Vice-Presidente da SCM, João Miranda disse que o valor total da distribuição é de 11.679.837 escudos, sendo 8.278.617 escudos são valores destinados aos Direitos Autorais e 3.401.221 escudos são destinados aos direitos conexos.

João Miranda informa que a distribuição contemplou as rubricas de Música ao Vivo, Música Ambiente, Cópia Privada Autoral e Conexos, Reprodução Mecânica, Digital e Sincronização.

A distribuição, conforme disse, é um dos pilares fundamentais da gestão colectiva, junto com a documentação e o licenciamento.

Para João Miranda é de extrema relevância mencionar a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, que, através da relação existente, para além de colocar o sistema WIPO Connect à disposição da SCM, tem vindo a aperfeiçoar a consolidação do sistema com introdução de novas funcionalidades e que agora com a conexão ao novo Portal de Autores e Artistas permite a SCM responder progressivamente melhor as demandas dos associados e utilizadores.

Durante a conferência de Imprensa foi também anunciada a data da realização da 3ª edição da gala do Prêmio SCM, que terá lugar no dia 28 deste mês, no município de Santa Cruz, em parceria com a Câmara Municipal.

No decorrer da conferência alguns dos cooperadores que estiveram presentes aproveitaram para agradecer à SCM pelo trabalho desenvolvido e mais este momento de reconhecimento e recompensa pelas suas criações.

Por fim, o Presidente da SCM agradeceu aos associados pela confiança depositada, aos colaboradores pelo trabalho árduo e aproveitou para agradecer aos membros que testemunharam o ato de apresentação da distribuição do ano de 2024.