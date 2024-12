​Morreu percussionista dos Kassav Patrick Saint-Elie

O percussionista dos Kassav, Patrick Saint-Elie morreu esta quarta-feira, 11. A informação foi partilhada pela banda na sua página na rede social Facebook.

“É com muita tristeza que tomamos conhecimento do falecimento de Patrick Saint-Elie, nosso percussionista de 1995 a 2015. Seu talento e os momentos preciosos compartilhados juntos ficarão gravados para sempre em nossos corações”, escreveu a banda.

Os Kassav aproveitaram o momento para agradecer a Patrick por tudo o que partilharam com o grupo. “Nunca te esqueceremos”.

Nascido em 7 de Novembro de 1961 em Fort-de-France, Patrick Saint-Élie foi apaixonado pela percussão desde muito jovem.

O seu percurso artístico acelerou-se na década de 1980 com o encontro com Marcé, tornando-se um dos fundadores do grupo Toumpak, do qual também encontrou o nome.

Percussionista de Kassav desde 1995. O seu talento e rigor levaram-no naturalmente ao grupo Kassav em 1995, onde se tornou um pilar rítmico desta lendária formação.

Patrick Saint-Élie contribuiu para o crescimento internacional do zouk, com o seu virtuosismo na percussão que ficará na memória.