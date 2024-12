​CVMA 2025 acontece a 7 de Junho com celebração dos 50 anos da Independência Nacional

A 14ª edição dos Cabo Verde Music Awards já tem data marcada e acontece a 7 de Junho de 2025, informou hoje a organização. A Gala de entrega do prémio oficial da música cabo-verdiana, em 2025 será dedicada à celebração dos 50 anos da Independência Nacional.

Neste sentido, a organização avisa que a imagem que serve de base ao design deste ano foi inspirada no "panu di terra", um dos símbolos da identidade nacional.

Segundo a organização, a noite de premiação da música cabo-verdiana já está a ser preparada tendo em conta que o evento exige tempo e um enorme esforço coletivo de pré produção.

“O evento será pensado para reflectir o percurso notável de Cabo Verde ao longo destes 50 anos e o papel da música nesta caminhada, em particular como elemento determinante da mobilização e também de intervenção política e social”, explica.

A mesma fonte frisa que neste momento o núcleo principal da Academia, em conjunto com as rádios e outras personalidades do meio estão a finalizar as listas com a selecção alargada de todos os trabalhos lançados no ano de 2024, o ano a que corresponde a premiação da Gala de 7 de Junho.

Pelo que no início de Janeiro, as listas serão disponibilizadas à Academia CVMA para a selecção dos Nomeados. O anúncio oficial dos nomeados para a XIV edição será prontamente comunicado.

Os CVMA 2025 vão premiar os lançamentos musicais compreendidos entre os dias 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2024.

De lembrar que os Cabo Verde Music Awards 2024 aconteceram no dia 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, no Porto da Praia.

Os Cabo Verde Music Awards começaram em 2011 a celebrar, premiar e homenagear a música e os músicos de Cabo Verde. Ao longo de 13 edições o evento já nomeou 256 diferentes artistas, indicados para mais de 760 nomeações e já atribuiu 240 troféus.