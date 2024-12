​Governo promete reforçar verba de Carnaval a nível nacional

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) disse que o objectivo do Governo é reforçar a verba de Carnaval a nível nacional. Augusto Veiga fez esta afirmação esta quinta-feira,12, num encontro que manteve com a LIGOC-SV e os responsáveis dos grupos de Carnaval de São Vicente.

Segundo uma publicação do Ministério da Cultura na sua página na rede social, trata-se de um encontro de seguimento do processo Carnaval 2024 cujo este Ministério despensa 15 mil contos de incentivo financeiro a nível nacional.

“Vemos o Carnaval como um grande produto cultural de Cabo Verde. Trata-se de um diálogo permanente porque achamos que o Carnaval é extremamente importante. Sabemos, também, do peso que tem a festa do Rei Momo em São Vicente, pois é um momento cultural muito importante para a economia da ilha”, afirmou o Augusto Veiga.

Esta é a terceira reunião que o governante mantém com os responsáveis de Carnaval em São Vicente, o primeiro com o presidente da LIGOC-SV e dois em conjunto com os responsáveis dos grupos.

“Vemos o Carnaval como um grande produto cultural de Cabo Verde. Este encontro foi muito importante para conhecer os trabalhos que estão a ser feitos e as dificuldades. Já tivemos encontro com grupos do Sal, em breve será com São Nicolau e Praia”, continuou o governante.

“O nosso objectivo é reforçar a verba de Carnaval a nível nacional, mas sem dúvida também investir onde o Carnaval é mais forte”, sublinha.

Para já a LIGOC-SV já recebeu um incentivo financeiro de dois milhões de escudos cabo-verdianos. “Uma verba extra que o MCIC conseguiu através de empresas privadas”.

Esta busca de financiamento fora dos 15 mil contos para o Carnaval a nível nacional, garantida pelo Governo, através do Fundo do Turismo, vai continuar para que todos os grupos de Cabo Verde tenham melhores condições para o próximo Carnaval.