3.ª Edição da Gala do Prémio SCM acontece em Santa Cruz

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) vai realizar, no dia 28 deste mês, a 3.ª edição da Gala do Prémio SCM, que terá lugar no município de Santa Cruz, no interior de Santiago. Esta edição conta com a parceria da Câmara Municipal de Santa Cruz. As votações para o Prémio SCM decorrem de 17 a 21 deste mês, no site da SCM.

As votações foram anunciadas esta terça-feira, dia 17, pelo presidente da comissão organizadora dos prémios, José (Djô) da Silva, numa conferência de imprensa que teve lugar em São Vicente. De acordo com Djô da Silva, a votação destina-se aos membros da SCM, sendo estes os únicos que conseguem aceder à plataforma no site da sociedade gestora dos direitos de autor para votar. “Cada membro tem a sua conta e pode votar na sua conta.” “Os membros podem votar em três obras e, no final, as obras mais votadas serão premiadas durante a gala que acontece no dia 28, em Santa Cruz. Temos prémios para a melhor obra de Música Tradicional e Clássica e também para a melhor obra de Música Moderna e Urbana. Estes dois prémios serão atribuídos no dia 28. Adicionalmente, há mais dois prémios que serão decididos pela direcção da SCM e entregues no mesmo dia”, indicou. Nos prémios da SCM, Djô da Silva explica que são os autores e compositores que votam nos seus colegas. “Habitualmente, as premiações são feitas por pessoas que não pertencem à área. Neste caso, são os próprios autores e compositores que premiam os seus colegas. Esta é a grande mais-valia deste prémio, pois criámos esta distinção com o objectivo de permitir que os profissionais da área reconheçam o melhor do sector e sejam eles mesmos a decidir, em vez de pessoas externas.” Djô da Silva recordou que o Prémio SCM foi lançado em 2021 com o objectivo de consagrar e reconhecer as obras musicais dos membros da sociedade que mais se destacaram durante o período em apreciação. Nesta 3.ª edição, a organização espera contar com a colaboração de todos os seus membros para concretizar uma homenagem de mérito, renovando o propósito de reconhecer talentos, motivar e valorizar aqueles que, com a sua criação, inovação e dedicação, fazem a diferença. Estão em votação duas categorias: Melhor Música Tradicional e Clássica e Melhor Música Moderna e Urbana. Esta edição irá ainda destacar o utilizador Guardião e atribuir o Prémio Carreira. O Prémio Carreira visa homenagear uma personalidade cujo percurso e contributo inestimável tenham marcado significativamente o sector criativo de Cabo Verde. A atribuição deste prémio será decidida por eleição em Assembleia Geral da SCM, valorizando os titulares de direitos que possuem um percurso assinalado por obras destacadas e reconhecidas, tanto pelos membros da SCM como pelo público em geral. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1203 de 18 de Dezembro de 2024.

