​Enrique Alhinho celebra 11 anos de carreira com Festival de Stand Up Comedy

O comediante Enrique Alhinho realiza neste domingo, 29, na cidade da Praia, mais uma edição do Festival de Stand Up Comedy, para celebrar o seu 11° Aniversário de carreira humorística.

Neste festival, além de Enrique Alhinho vai estar no palco do Auditório Nacional, os humoristas Jailson Miranda, Kiki Andrade, Jando Mendes, Ricardo Fidalga, Ruben Barros, Tikay, Iven Cidário, Nito di Teresa e Elton Ezeiruaku.

Segundo disse é mais um festival para assinalar os seus 11 anos de carreira, onde aproveita para convidar alguns humoristas.

Enrique Alhinho explica que este festival é um marco para lembrar as pessoas que o humor é algo importante nos dias de hoje, porque alivia muito estresse. “Acho que a nossa cultura cabo-verdiana já começou a consumir o humor cabo-verdiano, ainda que a maior parte seja consumida online”.

Este evento, conforme indicou, é uma forma de estar com os seus colegas. “É uma altura onde trocamos ideias. Para o público é um momento de relaxar com alguma gargalhada”.

O humorista conta que será um show de quase três horas. “Teremos humoristas que começaram a pouco tempo, que estão a ganhar cada vez mais experiência, a evoluir e a melhorar. Então, acho que é sempre agradável as pessoas irem e dar gargalhada”.

“Este ano, Benji e Carlos Andrade não estão no cartaz, humoristas que residem no estrangeiro, e não poderão estar presente devido a outro compromisso que já tinham agendado”, explica.

Enrique Alhinho avisa que todos os humoristas que estão no cartaz são habitués e que de uma forma ou outra já participou no stand up comedy. “A única novidade para este ano é a actuação de Kiki Andrade, um colega de Ricardo Fidalga. Eles são grandes entusiastas de Stand Up Comedy em São Vicente. E Kiki Andrade, este ano estará no meu festival”.

Enrique Alhinho apela a mais participação das mulheres no stand up comedy. “Gostaria de ver mais mulheres a participar e fazer stand up comedy. Gostaria de ver o público cabo-verdiano mais sensível e disposto a pagar para ver os shows de stand up comedy, independentemente de que seja o humorista”.