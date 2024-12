Praia: Artistas nacionais e internacionais visitam Escola de Artes Marrocos para conhecerem o programa

Um grupo de artistas nacionais e internacionais visitaram hoje a Escola de Artes Marrocos, em Achada Grande Trás, no âmbito do programa Bolsa de Acesso Cultura (BA-Cultura), com o objectivo de melhor compreender e conhecer o funcionamento do programa.

A coordenadora do BA-Cultura, Indira Monteiro Lima, explicou que a visita visa dar às crianças e jovens bolseiros a oportunidade de estarem em contacto com os artistas. "Ouvimos relatos de alguns que só os vêem na televisão, então foi uma oportunidade para eles interagirem, fazerem perguntas, tirarem fotografias, enfim", explicou. De acordo com a coordenadora, o programa pretende trazer mais artistas para conhecer e apadrinhar a iniciativa, ampliando as oportunidades para mais crianças do país integrarem o BA-Cultura. O artista moçambicano Messias Maricoa, um dos visitantes da escola, compartilhou sua emoção com a visita. "É um sentimento único, porque imagina, todos fomos crianças. E mais do que isso, essa iniciativa de abraçar crianças que precisam deste colo, deste suporte", afirmou, destacando que as crianças possuem um grande potencial que, com o devido apoio e orientação, pode ser despertado. "Elas podem olhar para nós e acreditar que é possível, de hoje para amanhã, se tornarem estrelas", acrescentou Messias, enfatizando a importância de semear princípios e valores essenciais para o desenvolvimento delas. O programa Bolsa de Acesso à Cultura, criado em 2016, já beneficiou cerca de 1.043 crianças a nível nacional. A iniciativa, financiada pelo Ministério da Cultura, tem como objectivo dar às crianças de “famílias com baixo poder económico” a oportunidade de frequentarem aulas artísticas gratuitamente.

