​Elida Almeida, Grace Evora, CESF, Ruben Teixeira e Fidjus Code di Dona na “Festa Fim de Ano” na cidade da Praia

Elida Almeida, Grace Évora, CESF, Ruben Teixeira, Fidjus Code di Dona, Mito Kaskas e Nyto di Tareza, são os artistas que vão actuar na “Festa Fim de Ano” na Kebra Kanela, na cidade da Praia, no dia 31 de Dezembro.

A Câmara Municipal da Praia anunciou esta sexta-feira, 27, a realização da "Festa de Fim de Ano", no Largo de Kebra Canela, no dia 31 de Dezembro, a partir das 21 horas, com actuação de alguns artistas cabo-verdianos.

Numa publicação na rede social, Facebook, a edilidade informa que a tradicional celebração de virada de ano será um espectáculo de música, cultura e muita animação para todos. “A festa será marcada por uma noite de grandes apresentações musicais, com a participação de alguns dos mais renomados nomes da música cabo-verdiana”.

A mesma fonte confirmou a presença dos artistas Elida Almeida, Grace Évora, CESF, Ruben Teixeira, Fidjus Code di Dona, Mito Kaskas e Nyto di Tareza. “Para encerrar a noite com chave de ouro, o DJ Brazão garantirá a animação, com sets que prometem manter o público dançando até às primeiras horas de 2025”.

Com esta programação, a edilidade indica que o evento se configura como uma das principais festas de Ano Novo na cidade da Praia, “reunindo diferentes gerações de fãs da música cabo-verdiana e criando uma atmosfera vibrante e inesquecível”.

“A Festa de Fim de Ano será, sem dúvida, uma excelente oportunidade para celebrar a virada do ano em grande estilo, ao som de grandes nomes da nossa música”, assegura.