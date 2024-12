​Sociedade Cabo Verdiana de Música premiou artistas, autores e compositores na 3ª edição da gala do Prémio SCM

A Sociedade Cabo Verdiana de Música (SCM) premiou, na 3ª edição da gala musical do Prémio SCM, os artistas, autores, compositores, arranjadores e produtores que mais se destacaram no ano de 2023. O evento foi realizado no passado sábado, 28 de Dezembro, nos Paços do Concelho de Santa Cruz.

Segundo uma nota da SCM, esta edição contou com o maior número de votos através do Portal de Autores e Artistas, nas categorias de Melhor Música Tradicional e Clássica e Melhor Música Urbana e Moderna. Premiou ainda "Utilizadores Guardiões, que são um exemplo no pagamento do Direitos Autorais em Cabo Verde e são Copyright Friendly" e houve ainda os Prémios Carreira, com dois homenageados , eleitos na Assembleia Geral da SCM. A obra musical vencedora na Categoria de Melhor Música Tradicional e Clássica, na vertente Tradicional Moderna, foi “Mosca Estronhe”, interpretada por Cremilda Medina. Na categoria de Melhor Música Tradicional e Clássica, Cremilda Medina foi a vencedora da melhor intérprete e Manuel de Novas arrebatou dois troféus, ao ter sido eleito o Melhor Autor e Compositor. Nando Fernandes também arrebatou dois troféus, enquanto Melhor Arranjador e Produtor Fonográfico. Na Categoria de Melhor Música Urbana e Moderna, a obra musical “Bu ka Xinti”, interpretada pelo Buguin Martins e Tony Fika foi a vencedora da noite nesta categoria. Os vencedores de Melhores Intérpretes nesta categoria, foram Buguin e Tony Fica. Buguin arrebatou mais dois prémios enquanto Melhor Autor e Melhor Compositor, e o Eddi Beatz arrebatou dois prémios enquanto Melhor Arranjor e Melhor Produtor Fonográfico. Na Categoria de Utilizador Guardião, os vencedores foram o Hotel Praia Mar, que conquistou o prémio de Melhor Utilizador Guardião Permanente e o Brugil Eventos que conquistou o prémio de Melhor Utilizador Guardião Pontual, enquanto utilizadores Copyright Friendly's, que exercem as suas actividades com respeito pelos direitos autorais, respeitando a lei que obriga o pagamento dos Direitos de Autor. Nesta noite foram homenageados com Prémio Carreira Rufino Almeida, mais conhecido por Baú, e Ney Fernandes. A gala contou ainda com animação dos vencedores desta edição do Prémio SCM e com os artistas Nildson Lila, Benvas Di Strong, Clovis Davero, Grupo Batucadeiras, Mocinhos di Interior, Leo Pereira, Ineida Moniz, Sidu, Marinu, Marcia Cruz, Lavvy e Ceuzany.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.