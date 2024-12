​Festas de Fim de Ano com fogos de artifício e concertos musicais em vários pontos do país

A festa de Fim de Ano vai acontecer em vários pontos do país. Como tem sido hábito, as festas de fim-de-ano acontecem com fogo de artifício e vários concertos musicais. Além dos eventos públicos, serão realizadas festas privadas para todos os gostos e bolsos.

Na ilha de São Vicente, a edilidade está a realizar quatro dias de festa, na Rua de Lisboa, com o lema “Uma Cidade, 4 Noites e Mil emoções”. A festa teve início no sábado, 28, com actuação de Pen Drive, Dieg e Elji Beatzkilla. No domingo, a Rua de Lisboa recebeu actuação de Irina Barros e Mark Delman.

Ontem, 30, foi a vez da actuação de Rausse Banda, Ary Beatz e Tabanka Djaz e hoje, 31, depois do tradicional fogo de artifício haverá Boas Festas, Loony Johnson, Wet Bad Gang e Deejay Telio.

Na cidade da Praia, a festa de Fim de Ano será realizada no Largo de Kebra Canela, com início a partir das 21h00 e actuação de Elida Almeida, Grace Évora, CESF, Ruben Teixeira, Fidjus Code di Dona, Mito Kaskas e Nyto di Tareza.

A edilidade praiense avisa que a noite será encerrada com “chave de ouro, o DJ Brazão garantirá a animação, com sets que prometem manter o público dançando até às primeiras horas de 2025”.

Na cidade de Assomada, a festa de virada do Ano acontece na Praça Central, com várias actuações. Para além dos artistas, os santa-catarinenses e visitantes vão poder assistir a um espectáculo de fogo de artifício.

No palco, a partir das 0h00 de 01 de Janeiro, vão actuar artistas como Garry e Banda Live, Ruben Teixeira, Rednav, Bedja KP, Luca Cabral, Binho Rabenta, Fidjus Brianda, Ciara Sequeira, Dery Évora e CJ Heleno. A apresentação está a cargo de Edmira e MC Neguinho.

Na ilha do Sal, a Câmara Municipal vai realizar a festa de Fim de Ano com dois espectáculos, um nos Espargos e outro em Santa Maria. No Espargos, a festa tem lugar no Pedonal Toi Pedro, com actuação de Los Manos, Dynamo, Josslyn, MC Acondize, Fonte Riba Band e Djs.

Em Santa Maria, o evento será na Pedronal Ildo Lobo, com actuação do grupo Deixa Acontecer, Josslyn, Kevin Lopes, Coletivo EUA, MC Acondize e Djs.

Na ilha da Boa Vista, a Câmara Municipal tem programada a realização da festa de virada de ano com Zé Delgado, na terça-feira, 31, a partir das 23h00, na Rua d'Migrante.

No município de Santa Cruz, a edilidade promete festa de Fim de Ano com várias actuações de vários artistas e DJs e espectáculo de fogo de artifício.