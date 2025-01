​Calema em concerto na cidade da Praia

A dupla Calema, composta pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira, vai actuar este sábado, 04 de Janeiro, na cidade da Praia. Este concerto faz parte da Voyage Tour dos Calema.

Na cidade da Praia, a dupla vai actuar no Hangar 7, onde vai apresentar temas do novo EP “Voyage – Part III” lançado em Novembro do ano passado (2024) e fazer uma viagem pelas melodias dos trabalhos anteriores.

Numa publicação na rede social, Facebook, a dupla promete fazer festa na cidade da Praia, com convidados como Dino D`Santiago, Nuno Ribeiro, Yasmine e MC Acondize.

Já no dia 10 deste mês, a dupla estará num concerto na Accor Arena, onde vão partilhar o palco com alguns artistas como Black M, Mariza, Dino D`Santiago, Cephaz e Nuno Ribeiro.

Além disso, os Calema anunciaram que estão a preparar um concerto histórico no Estádio da Luz, em Lisboa, marcado para o dia 7 de Junho de 2025. “O espectáculo promete envolver o público numa noite repleta de surpresas e convidados especiais, num momento único e marcante para a música portuguesa e lusófona”.





EP “Voyage - Part III”

Segundo uma nota da produtora Universal Music Portugal, o novo EP da dupla marca uma fase de transformação na carreira dos Calema, com uma sonoridade que explora as batidas modernas e a essência pop da dupla, mantendo as raízes africanas e o lirismo que cativaram fãs em todo o mundo.

"Voyage - Part III é uma celebração da identidade e da evolução musical dos Calema, apresentando temas universais e profundos, que falam de perseverança e relações culturais entre Portugal, África e o universo lusófono”, realça.

Conforme a produtora, desde o primeiro EP da trilogia, a dupla tem vindo a homenagear as suas raízes, incluindo colaborações marcantes com artistas como Dino D’Santiago e Tayc, resgatando memórias familiares e celebrando a diversidade cultural que os define.

Para a mesma fonte, o EP "Voyage - Part III" já está a criar grande expectativa entre os fãs, que aguardam ansiosos para embarcar nesta nova viagem musical com os Calema. “Com refrães cativantes e uma produção vibrante, o EP é uma prova da capacidade da dupla de inovar, mantendo sempre a sua autenticidade”.