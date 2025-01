​Ministério da Cultura lança Concurso Público para requalificação de bairro na Cidade Velha

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) anunciou esta terça-feira, 07, o lançamento do Concurso Público para a Requalificação do Bairro de São Sebastião, que abrange o troço que liga a Catedral ao complexo da Misericórdia, situado na histórica Cidade Velha, Património Mundial.

Segundo o MCIC, trata-se do primeiro de oito projectos lançados no quadro do Projecto Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul, financiados pelo Governo através do Banco Mundial e do Fundo do Turismo num montante global de mais de 300 mil contos.

Para a mesma fonte, a requalificação do Bairro de São Sebastião constitui um passo decisivo na preservação e valorização de um dos mais significativos patrimónios históricos de Cabo Verde.

“Esta iniciativa é um reflexo tangível do compromisso contínuo do Governo de Cabo Verde com a preservação e valorização do seu património histórico, ao mesmo tempo que promove um modelo de desenvolvimento sustentável, profundamente enraizado nos valores e na identidade cultural da população local”, indica.

As propostas deverão ser entregues, em envelope fechado, na sede da Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE) ou via email conforme as coordenadas do anúncio até 19 de Fevereiro de 2025.