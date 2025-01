Festas de Santoa Amaro: Câmara de Tarrafal realiza leque de actividades

A Câmara Municipal do Tarrafal tem estado a realizar, durante este mês, um conjunto de actividades, no âmbito da celebração do Santo Padroeiro, Nhu Santo Amaro Abade.

Numa nota enviada, à edilidade considera que Nhu Santo Amaro Abade, é uma das maiores celebrações de Cabo Verde, que movimenta um grande número de pessoas, desde residentes, emigrantes e turistas. Neste sentido, a edilidade preparou um conjunto de actividades, que terá o seu ponto alto com a celebração Eucarística em honra à Nhu Santo Amaro, no dia 15 de Janeiro, no espaço já requalificado Largo Santo Amaro. Para além da componente religiosa, a edilidade tem estado a levar a cabo um leque de actividades culturais, desportivas e recreativas, “com o intuito de dinamizar o município, através da promoção da prática desportiva, cultural, e promoção de momentos de confraternização”. Do programa desportivo, constam a realização de competições e torneios nas diversas modalidades, nomeadamente futsal, jogos de mesa, provas de atletismo, competição de judô, surf e bodyboard, torneiro de velhas glórias de futebol. Já no âmbito cultural, contam a realização de feiras de artesanato, lançamentos de livros, bem como o Festival Nhu Santo Amaro 2025 marcado para os dias 11 e 12 de Janeiro, na Orla Marítima, em Ponta d’Atum. Para a mesma fonte, o Festival Nhu Santo Amaro é um “grande evento” onde os participantes terão a oportunidade de apreciar grandes actuações em que a diversidade artística e a qualidade técnica serão a pedra de toque, de forma a agradar, de maneira inclusiva, os diferentes gostos e faixas etárias. Ainda do programa, constam a realização de encontro dos emigrantes, Noite Branca, Feira de Saúde e actuação da Banda Militar.

