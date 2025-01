Wez Shado vencedor do concurso “Cartaz Kriol Jazz Festival 2025”

Wez Shado, da empresa Shado Medias é o vencedor do concurso “Cartaz Kriol Jazz Festival 2025”. A 14º edição do Kriol Jazz Festival está agendada para os dias 10, 11 e 12 de Abril, na Cidade da Praia.

O vencedor do concurso foi anunciado esta quinta-feira, 09, na página de Facebook do Kriol Jazz Festival.

Segundo a mesma fonte, a proposta de Wez Shado foi de um design clean, simples, autêntico e criativo, com elementos que remetem a nossa cultura, como o Pano di Terra.

“A figura feminina com cabelo afro e roupa vibrante celebra a identidade cultural, refletindo influências africanas e da diáspora. O uso das cores cria uma sensação energética e acolhedora”, realça.

O vencedor do concurso vai receber o prêmio no valor de 30 mil escudos. O projecto escolhido, bem como os direitos de reprodução e divulgação, passarão a ser propriedade exclusiva da Harmonia Lda., que poderá proceder a alterações que achar necessárias.

De lembrar que a 13ª edição do Kriol Jazz Festival homenageou o compositor cabo-verdiano Ney Fernandes, e contou com actuaçao de Hermeto Pascoal (Brasil), Steve Coleman (Estado Unidos da América), Salif Keita (Mali), Tibau Tavares e Munganga Band (Cabo Verde/Áustria), Afro Cuban Jazz Project (Cuba), Pret e Bronk feat Jennifer Solidade (Cabo Verde), Kriolatino (Cuba/Cabo Verde) e Santrofi (Gana).

Organizado pela Harmonia Lda em parceria com a Câmara Municipal da Praia, o festival tem como principal objectivo promover a música de inspiração crioula de todas as ilhas, seja nas Caraíbas, no Oceano Índico, em Cabo Verde, na Europa ou em África.