Ministério da Cultura financia 13ª edição do Kavala Fresk Festival no valor de 500 mil escudos

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas assinou esta terça-feira, 21, um protocolo de concessão de apoio financeiro com a Mariventos Lda, organizadora do Kavala Fresk Festival. A 13ª edição do certame está marcada para o mês de Julho.

O protocolo foi assinado em São Vicente, entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e pelo sócio-gerente da Mariventos Lda, Crisólito Ramos Oliveira. Numa publicação na rede social, o Ministério da Cultura informa que financiou o evento no valor de 500 mil escudos, para a sustentabilidade do evento. Segundo Augusto Veiga nada mais justo que o Governo, através do MCIC, contribua para a realização deste evento que movimenta a ilha e é uma promoção tanto de São Vicente como de Cabo Verde. “Que seja um pontapé de saída para o início da produção, por isso, fizemos questão de fazer este protocolo com antecedência para permitir que possa trabalhar mais tranquilamente”, disse o governante. O MCIC ainda reconheceu o trabalho feito, durante todos estes anos, para a promoção da kavala, da cultura, de São Vicente e de Cabo Verde. Por seu lado, o sócio-gerente da Mariventos Lda, agradeceu o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas pela confiança. "O Kavala Fresk Festival é, também, uma celebração da cultura cabo-verdiana e o objectivo é a valorização da nossa cultura”. Com uma forte vertente a nível sociocultural, a 13ª edição do Kavala Fresk Festival promete entregar a mesma qualidade, a movimentação, gastronomia de qualidade, música e entretenimento de sempre.

