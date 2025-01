​Kriol Jazz Festival 2025 com extensão na cidade de Águeda em Portugal

A 14.ª edição do Kriol Jazz Festival está agendada para os dias 10 e 12 de Abril, na cidade da Praia. Este ano, a organização vai promover uma extensão do festival na cidade de Águeda, em Portugal. A informação foi avançada esta quinta-feira, 23, pela Harmonia, organizadora do evento, na sua página na rede social, Facebook.

A extensão do festival na cidade de Águeda acontece nos dias 29 e 30 de Março, com um programa que cruza jazz e crioulidade. Segundo a mesma fonte, a expansão do Kriol Jazz Festival para Águeda, é um marco significativo para a promoção da música crioula e para o fortalecimento dos laços culturais entre Cabo Verde e a Europa. “O evento, já consolidado como um dos mais importantes de Cabo Verde, levará ao público europeu a riqueza das sonoridades crioulas e sua fusão com influências africanas, caribenhas e latino-americanas”, realça. Para a organização, a realização desta primeira edição do KJF, no final de Março na cidade de Águeda, permitirá que artistas consagrados e emergentes se apresentem para novas audiências, promovendo intercâmbios culturais e consolidando o festival como uma plataforma global para o jazz crioulo, celebrando a música como uma ponte entre nações. Sendo assim, no dia 29 de Março, sábado, haverá actuaçao a cantora cabo-verdiana Elida Almeida, seguindo-se o grupo francês Sixun, sexteto que trabalha uma música afro-jazz-funk. No dia seguinte, 30, está programada a actuação de Mario Canonge Trio; o pianista natural da Martinica junta-se em palco com Michel Alibo no baixo e Tilo Bertholo na bateria. A noite será encerrada ao som do saxofonista dos Estados Unidos da América, Kenny Garrett.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.