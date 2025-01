​Amicachi promove 11ª edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde

A Associação de Amizade Cabo Verde - China (Amicachi) promove de hoje, 24, até 2 de Fevereiro, a 11ª edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde, com actividades nas cidades da Praia e Mindelo, Santa Cruz e São Domingos.

A Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde tem como tema “Reforçar os intercâmbios entre Cabo Verde e a China na nova era”. Este evento acontece no âmbito do Ano Novo Chinês, que este ano acontece sob o signo da serpente (cobra).

As actividades arrancam na cidade da Praia, esta sexta-feira, 24, com exposição e jantar do Ano da Serpente.

No sábado, 25, vai acontecer no Auditório Nacional, na cidade da Praia, a Gala Ano Novo Chinês, com o tema “China: História e Memorias”. A gala contará com a apresentação da dança chinesa e cabo-verdiana e outras actividades culturais.

Para domingo, 26, está programado o início do Torneio de Futsal da Semana Cultural Chinesa e exibição de filme chinês.

No dia 27, haverá apresentação da cultura gastronômica chinesa e a arte de chá e actividade de promoção turística na China, na Sala Multiuso Centro Intercâmbio China - Cabo Verde, na Praia.

No dia 28, está programada aula de chinês livre e palestra “Estudar na China”, na Escola Secundária Fulgêncio Tavares, no município de São Domingos.

No dia 29, será celebrado o Ano Novo Chinês, com exibição de vídeo promocional turístico “Hello China” e breve apresentação de como confeccionar um prato chinês e aula de chinês livre.

No dia 30, haverá palestra “Estudar na China”, na escola secundária de Santa Cruz.

No dia 31, está programado encontro dos participantes nos Seminários Realizados na China em 2024, na Sala Multiuso Centro Intercâmbio China - Cabo Verde.

No dia 1 de Fevereiro, vai acontecer o torneio de Ténis de mesa, no Centro intercâmbio China- Cabo Verde, Final do Torneio de Futsal da Semana Cultural Chinesa e

Entrega de Troféus.

No dia 2, haverá Show Cultural China-Cabo Verde, no Centro Cultural do Mindelo, com dança chinesa, cabo-verdiana e outras actividades.