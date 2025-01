Álbum “Mãe Coruja” de Felix Lopes é apresentado este sábado na Praia

O cantor foguense Felix Lopes vai apresentar o seu primeiro álbum a solo, intitulado “Mãe Coruja”, no próximo sábado, 25 de Janeiro, na Cidade da Praia. Este trabalho discográfico foi dirigido pelo músico Kim Alves.

Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Felix Lopes revelou que o álbum contém 11 faixas musicais, assinadas por diferentes compositores, com destaque para os da ilha do Fogo, como Talulo, Txota, Júlio Correia, Dany Lobo, Djó, Lela e também uma composição própria do artista.

Segundo o cantor, o álbum é profundamente enraizado na música tradicional cabo-verdiana e a sua masterização foi feita em Nova Iorque. A produção levou dois anos e envolveu sessões de gravação realizadas na Praia, nos Estados Unidos e em São Vicente.

“Este é um projecto que retrata a cultura musical do Fogo, abrangendo géneros como talaia baxu, morna, coladeira e kizomba. É o meu primeiro álbum a solo, inteiramente da minha responsabilidade. Fiz uma selecção criteriosa das músicas, escolhendo aquelas que agradam ao público», afirmou. O cantor agradeceu ainda as críticas positivas que o álbum tem recebido.

O título do álbum deve-se a uma morna do compositor Dany Lobo, que Felix já interpretava há algum tempo. “É uma morna que tem despertado muita curiosidade entre músicos e não só. É uma peça muito bonita, com tonalidades delicadas”, destacou.

Felix Lopes adiantou que o álbum estará disponível nas plataformas digitais em Fevereiro.

Uma vida dedicada à música

O artista revelou que descobriu a sua paixão pela música desde cedo, influenciado pelo ambiente musical da sua família. “O meu pai tocava viola de 12 cordas e cantava muito bem, com um timbre grave marcante. O meu tio chegou a integrar o conjunto Voz de Cabo Verde e foi uma grande referência para mim.”

Felix já participou em diversos projectos musicais, tendo sido vocalista do grupo Bokarrom, da ilha do Fogo. Em 2009, colaborou com o grupo Ferro Gaita no álbum “Cidade Velha”, interpretando o tema “Talaia Baxu”, que alcançou grande sucesso.

“Fui condecorado pelo Estado de Cabo Verde com o Diploma de Mérito Cultural e recebi a mesma distinção nos Estados Unidos da América”, sublinhou.

Além disso, Felix Lopes contribuiu para a preservação do património musical cabo-verdiano, participando na candidatura da Morna a Património Cultural da Humanidade e no anteprojecto de classificação de Talaia Baxu como Património Cultural de Cabo Verde.

“Tive a sorte de trabalhar com alguns dos melhores músicos de Cabo Verde e de actuar em palcos nacionais e internacionais, incluindo França, Estados Unidos e Portugal”, partilhou.

Show de lançamento

O lançamento do álbum será celebrado com um espetáculo na Assembleia Nacional, às 21h00, onde Felix promete um grande concerto acompanhado por uma banda dirigida por Kim Alves.

Além do director musical, o palco contará com os músicos Jorge Pimpas, Paló, Kaku Alves, Palin Vieira, Africano, Mateo e Leida. “Será um espetáculo inesquecível para os praienses e todos os que assistirem”, garantiu o cantor.

Após o lançamento na Praia, o álbum será apresentado a 22 de Fevereiro, em São Vicente, e nos dias 4 e 5 de Abril nos Estados Unidos da América.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1208 de 22 de Janeiro de 2025.