Música ‘We Are The World” um dos singles mais vendidos de todos os tempos completa 40 anos

A 28 de Janeiro de 1985, 45 das maiores estrelas dos EUA, liderados por Michael Jackson e Lionel Ritchie, autores da música, foram a um estúdio na Califórnia gravar a música "We Are The World".

Entre eles estavam Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, Diana Ross e Billy Joel, iniciativa para combater a fome em África e uma música que representou a maior mobilização da história do pop.

“Deixem os egos para fora”, esse era o aviso colado na porta para lembrar os artistas do propósito maior e que resultou num grupo que trabalhou harmoniosamente.

Tornou-se um dos singles mais vendidos de todos os tempos, com 7 milhões de cópias comercializadas só nos Estados Unidos, que rendeu cerca de 55 milhões de doláres, e foi o primeiro single certificado com “platina múltipla” e “platina quádrupla” pela Recording Industry Association of America.

No entanto, só chegou no topo do Hot 100 da Billboard quando, em 05 de Abril de 1985, cinco mil rádios ao redor do mundo se organizaram para tocar “We Are The World” simultaneamente.

Além disso, a faixa alcançou mais 80 milhões de pessoas ao ser distribuída pela Muzak para tocar em elevadores e como música de fundo em escritórios.

Centenas de pessoas se aglomeraram em frente a uma catedral em Nova York para cantarem juntos, e até o Presidente dos EUA na época, Ronald Reagan, que não havia escutado a música até então, ficou emocionado e pediu para transmiti-la às Forças Armadas.

Era Janeiro de 1985, Michael Jackson tinha atingido sucesso mundial com Thriller (1982), Lionel Richie estava no topo da carreira com “Hello,” e Cyndi Lauper ganhava espaço com “Girls Just Wanna Have Fun”.

Era também o ano no qual a fome assolava a África, especialmente a Etiópia, país em guerra civil na época e, nesse contexto, a União dos Artistas pela África (USA for Africa) começou uma iniciativa para combater a fome no continente.

A direção do projeto foi do produtor Quincy Jones, ele que também seleccionou quem escreveria a canção, neste caso a dupla Michael Jackson/Lionel Ritchie.