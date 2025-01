​Festival “Febreru Son Domingu” acontece este fim-de-semana

O município de São Domingos recebe este sábado e domingo, 1 e 2 de Fevereiro, mais uma edição do Festival “Febreru Son Domingu”, que contará com a participação de vários artistas nacionais.

Organizado pela Câmara Municipal de São Domingos, o festival vai acontecer no Polivalente Augusto Cabral.

Garry, Trakinuz, Ruben Teixeira, Hélio Batalha, Vanessa Ssaneva, Severa, Fidjus Nossa Sra da Luz - Maskite- Bedja KP, Titio Belo Freire e Kamoka, são os artistas que vão abrilhantar o festival.

No dia 01, o espectáculo começará às 22h00, e contará com a actuação de Garry, Trakinuz, Severa, Fidjus Nossa Sra da Luz, Maskite e Bedja KP.

Já no dia 02, o início do festival está agendado para as 17h00 e subirão ao palco artistas como Ruben Teixeira, Hélio Batalha, Vanessa Ssaneva, Titio Belo Freire e Kamoka.

Além da actuação dos artistas, o festival contará com a animação dos DJs Edy e King.

Segundo a edilidade, este evento é uma “excelente” oportunidade de diversão ao som de ritmos variados, especialmente direccionados aos diferentes gostos.