Mário Lúcio lança novo disco “Independance” no dia 1 de Fevereiro

O cantor e compositor Mário Lúcio lança no dia 1 de Fevereiro, o seu mais novo disco intitulado “Independance”, nas plataformas digitais. O anúncio de lançamento do novo disco de Mário Lúcio foi feito esta quinta-feira, pela produtora InSulada.

No entanto, Mário Lúcio lançou na quarta-feira, 29, o vídeo e o single com o tema “independance”.

Segundo a InSulada, 50 anos depois da independência de Cabo Verde, Mário Lúcio lança um álbum que celebra este momento.

“No ano do 50” aniversário da independência de Cabo Verde, 2025, Mário Lúcio faz um disco com essas memórias musicais. Traz composições novas sobre toadas dançantes da época, mistura-as com as sonoridades actuais, criando um disco vibrante, totalmente dedicado para dançar, rebuscando o afrobeat, o soukouss, a rumba”, indica.

O título da sua sétima obra, “Independência”, inclui “dança”, um jogo de palavras que se refere ao regresso das danças folclóricas anteriormente proibidas e à abertura do país à música dançante de Angola, Congo, Guiné, Nigéria, Gana e Senegal.

Trata-se de um álbum decididamente festivo, em que Mário tem o prazer de relembrar a época da sua infância, repleta de alegria e música.

A mesma fonte lembra que Mário Lúcio, com 15 anos, fez parte do mítico grupo Abel Djassi, a banda de estudantes do Liceu da Praia era o furor da juventude, pelo seu repertório ecléctico, que incluía Pink Floyd, Carlos Santana, Roberto Carlos, música caribenha e continental africana, Bob Marley e, claro o repertório de Os Tubarões e de Bulimundo.

Os bailes eram realizados nos cinemas, polivalentes, estádios, salões paroquiais, estradas, terraços e hangares de aeroportos. Duravam das 8h da noite às 4h da manhã e um repertório continha cerca de oitenta músicas.

Mario Lucio começou na guitarra rítmica e depois foi baixista. Tocou nos bailes de 1980 a 1984, quando vai a Cuba estudar. Os bailes foram a sua grande escola musical.