Faleceu músico dos Cordas do Sol Abel Lopes

O músico faleceu na madrugada deste domingo, vítima de doença, "deu um grande contributo para a cultura" no município do Porto Novo. Informou hoje, 02, a edilidade porto-novense, através de uma nota, realçando o facto de ter integrado vários grupos musicais.

Além de Cordas do Sol, Abel Lopes actuou também nos Seven Stars e Gold Star, estes já extintos, e ainda nos Irmãos Unidos, todos do município do Porto Novo.

A Câmara Municipal do Porto Novo manifestou a sua "profunda consternação" pelo falecimento do baixista, guitarrista e cantor Abel Lopes, natural deste município.

"Recordaremos sempre o Abel como uma pessoa de fino trato, brincalhão e talentoso", indica a nota da câmara do Porto Novo.

Já os Corda do Sol lamenta a perda do companheiro. “Hoje, o universo musical perdeu um dos seus grandes talentos. Abel Monteiro, o baixista carismático que revolucionou a nossa banda, Cordas do Sol, partiu, mas seu legado permanecerá vivo em cada nota que tocou e em cada coração que tocou”.

Para a banda, Abel não era apenas um músico, mas sim uma marca indelével da nossa identidade. “A sua essência se tornou uma marca indelével da nossa identidade, levando a música e a paixão a novos patamares. A sua forma de ser, como Abel de Cordas do Sol, ressoará eternamente nas nossas memórias e nas nossas melodias”.