​Santa Cruz acolhe atelier com Cinzo Gamboa

O município de Santa Cruz acolhe desde segunda-feira, 03, o atelier de acompanhamento técnico com o estilista Cinzo Gamboa. O atelier vai até o mês de Maio e conta com a participação de várias mulheres do município.

Segundo uma nota enviada pelo estilista, a iniciativa visa não apenas capacitar profissionais, mas também fortalecer a autoestima e promover a igualdade de género, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A mesma fonte explica que o acompanhamento técnico é uma etapa fundamental para garantir que as participantes adquiram as competências necessárias para desenvolverem suas as actividades de forma autónoma e sustentável. Cinzo Gamboa sublinha que levou a sua experiência e conhecimento para orientar os jovens e mulheres envolvidos, “promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências”. “Estamos animados para ver os resultados deste projecto e o impacto positivo que terá na vida das participantes e na comunidade de Santa Cruz”, realça. O atelier faz parte do projecto "Promover o Empoderamento e a Autonomia Económica de Jovens e Mulheres", implementado pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), em parceria com a ONG Fundação dos Religiosos para a Saúde e a Câmara Municipal de Santa Cruz. Este projecto conta com o financiamento da AECID - Cooperação Espanhola.

