​Ministério da Cultura vai apresentar novo projectos para ano económico de 2025

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas está reunido em Conselho de Ministério, para tratar do plano de actividades para o ano económico de 2025, na sequência do anterior encontro que tivemos no último trimestre de 2024.

Nesta reunião será feito o balanço dos projetos que existem e preparar para trabalhar em conjunto com todas as tuteladas os projectos que estão a acontecer e que vão acontecer durante 2025.

Aos jornalistas, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga disse que vão trabalhar durante dois dias, quinta e sexta-feira, e que a ideia e de ouvir todos os responsáveis de todas as instituições da sua tutela, para que deste encontro saia a indicação dos projectos que o Ministério da Cultura vai apresentar à Comissão para a celebração dos 50 anos da Independência de Cabo Verde.

“Estamos ainda a meio do caminho do Conselho do Ministério, mas temos projetos que são muito importantes e que de certeza nós vamos apresentar, mas neste momento ainda é prematuro, porque nós ainda não terminamos de ouvir todos os responsáveis”, explica.

Augusto Veiga afirma que encontrou vários projetos muito positivos, mas também vamos ter projectos novos que vamos trabalhar a partir de agora, nomeadamente um dos projetos que eu devo também ressaltar e que será reforçado a Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura), cujo, candidaturas foram encerradas no dia 31 de Janeiro.

Para o BA- Cultura indica que concorreram 133 projectos de 20 municípios e de nove ilhas, “o que para nós é muito bom, porque é um projecto que abrange cerca de quatro mil crianças e jovens, e para além da parte do ensino da cultura e das artes, também tem um papel social extremamente importante”.

Augusto Veiga garantiu que serão anunciados mais projectos importantes que vão ser desenvolvidos em breve.

Em relação ao Carnaval garantiu que os grupos do Carnaval de São Vicente, São Nicolau e Cidade da Praia já receberam 50% do montante prometido.

“Com as câmaras municipais que manifestaram interesse também já começamos a disponibilizar a verba para esses municípios, que têm um Carnaval já com menos intensidade. Este ano, não sei se estão a reparar, houve um aumento por parte do Governo de 50% em relação à verba na totalidade do Carnaval”, frisa.

O Ministro da Cultura assegurou que vai trabalhar com os diversos grupos de Carnaval para que ainda este ano, no último trimestre do ano, conseguirem dar a primeira tranche para o Carnaval de 2026.

Quanto ao Estatuto dos Artistas disse que neste momento já enviaram o documento ao INPS, para os últimos retoques. “A partir do momento que recebemos de volta o documento, vamos apresentar aos partidos políticos, para a sua intervenção e a partir daí nós iremos apresentar o Estatuto no Conselho de Ministros”.

Estarão reunidos, neste encontro de trabalho, responsáveis do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, Instituto do Património Cultural, Direção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Direção do Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Centro Cultural do Mindelo, Bolsa de Acesso à Cultura e Cesária Évora Academia de Artes.