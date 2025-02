​Requalificação da Cidade Velha e extensão da Feira URDI na ilha do Sal são alguns dos projectos do Ministério da Cultura para 2025

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga destacou os projectos que serão desenvolvidas durante o ano económico de 2025 como requalificação da Cidade Velha, extensão da Feira URDI na ilha do Sal, Feira do Livro em Lisboa, a Grande Feira do Livro, Festival Literário Morabeza – Festa do Livro de Cabo Verde.

Augusto Veiga elencou estes projectos no final do primeiro Conselho do Ministério realizado durante dois dias, na cidade da Praia. Estiveram reunidos cerca de 40 colaboradores das 9 tuteladas que apresentaram os respectivos planos de actividades para o ano 2025.

O Ministro da Cultura indica que já tem vários projectos que estão em andamento, e que cada uma das instituições tem as suas prioridades. “Podemos falar de algumas porque são muitos os projectos, mas por exemplo, a nível do IPC é a questão da requalificação da Cidade Velha, cujo primeiro concurso já foi lançado para a sua realização”.

“A nível do IGQPI é a questão dos direitos do autor e conexos, mas também o reconhecimento e a promoção da protecção da propriedade intelectual. A nível do CNAD, também a questão da URDI, vai ter uma extensão para a Ilha do Sal este verão, para além da realização da URDI Mãe em São Vicente”, indica.

O governante afirmou que a nível da Biblioteca Nacional será a participação de Cabo Verde na Feira do Livro de Lisboa, a realização da Grande Feira do Livro, que já está praticamente a 80% garantida a nível de financiamento e o Festival Literária Morabeza- Festa do Livro de Cabo Verde.

“A nível também do Arquivo Histórico, portanto nós temos grandes projetos em todas as nossas tuteladas e agora após a realização do Conselho nós vamos trabalhar para realmente que haja a sua aplicabilidade durante este ano económico”, sublinha.