Afluência turística cresce nos museus e na Cidade Velha com aumento de 20% nas visitas - IPC

Os museus de Cabo Verde receberam um total de 40 mil visitantes em 2024, o que representa um crescimento de aproximadamente 20% face a 2023, divulgou hoje a presidente do Instituto do Património Cultural (IPC).

O número de visitantes nos museus e no circuito turístico da Cidade Velha registou um aumento significativo em 2024, evidenciando a importância do património cultural no contexto turístico, económico e social das comunidades.

“Estamos agora a fechar as estatísticas, a preparar a publicação das estatísticas das visitas, e no caso, por exemplo, dos museus, nós tivemos em 2024 um total de 40 mil visitantes. Estamos a falar de um aumento de cerca de 20% em relação ao ano de 2023, e também em relação à Cidade Velha há um aumento significativo de entradas”, revelou.

Ana Samira Baessa falava em declarações à Inforpress, no âmbito da apresentação do plano de actividades do IPC para este ano.

“Todos os anos estamos a ter um aumento significativo de entradas, tanto nos nossos museus como no circuito turístico da Cidade Velha, que mostram esta relevância do património cultural no contexto turístico, no contexto económico e social destas comunidades”, referiu.

Entre os museus mais procurados, o destaque vai para o Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, que registou cerca de 20 mil visitantes, seguido pelo Museu do Mar, com aproximadamente 6 mil visitantes.

O resultado final das estatísticas será avançado posteriormente.

Ana Samira Baessa mencionou que estes números reflectem a crescente valorização do património cultural e a sua atractividade para o turismo, contribuindo para o desenvolvimento local e dinamização da economia.