​Cesária Évora Orchestra em digressão nos Estados Unidos da América e Canadá

A Cesária Évora Orchestra estará de 19 a 27 deste mês numa digressão nos Estados Unidos da América e no Canadá. A digressão é composta por sete concertos, onde artistas como Ceuzany, Elida Almeida, Lucibela e Teófilo Chantre vão levar as melodias de Cabo Verde a esse lado do Atlântico.

A digressão, que começa no dia 19, nos Estados Unidos, e termina no dia 27, no Canadá.

Neste sentido, a produtora Harmonia convida todos os cabo-verdianos que estão nos Estados Unidos e no Canadá a marcarem presença nos espectáculos que os artistas têm preparado com muito "amor".

No dia 19, o concerto acontece no The Wilbur, em Boston (USA). Em seguida, no dia 21, a Orchestra vai para o Canadá, para um show no Quebec City (Canadá).

No Canadá, a Orchestra dará ainda um concerto no Toronto, no dia 22. No dia 23, regressa aos Estados Unidos, para um show em São Francisco.

Ainda nos Estados Unidos, no dia 25, a Orchestra tocará em San Diego e no dia 26, em Minneapolis.

Já no dia 27, a Orchestra tem agendado um show no Théatre Maisonneuve, em Montréal, no Canadá.