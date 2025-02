Ghislene Alves aposta na marca de roupa House of Onix

A estilista Ghislene Alves, natural de Santa Catarina de Santiago, criou a marca House of Onix após algum tempo a trabalhar na customização e reciclagem de roupas.

Ghislene Alves conta que descobriu ainda muito jovem a sua paixão pela moda e pelo styling. Quando veio para a Cidade da Praia para estudar, começou a trabalhar na customização e reciclagem de vestuário.

“Foi nessa altura que comecei a trabalhar profissionalmente, mas sempre estive envolvida em algo relacionado com roupas e moda. Sempre fizeram parte de mim”, afirma.

A estilista explica que sempre trabalhou nesta área por conta própria e, no final de 2019, decidiu abrir a sua empresa. “Comecei por customizar calções, adicionando detalhes como pedraria, tecidos, pinturas e criando modelos diferentes. A partir daí, recebi pedidos para fazer roupa e decidi criar a marca.”

Formada em Marketing, Gestão Comercial e Empreendedorismo, é na moda que Ghislene se sente mais feliz.

Mesmo sem formação na área da costura, aprendeu a fazer roupas através da troca de experiências com amigos, como Gisela Costa, na Assomada, e Cinzo Gamboa, na Praia.

“A Gisela Costa e a mãe dela, que são costureiras, foram uma grande influência. Como éramos colegas de escola, visitava frequentemente a casa delas e aprendi muito ao observá-las a trabalhar”, destaca.

Na Praia, a estilista teve também oportunidade de co- laborar com o amigo e estilista Cinzo Gamboa. “Trabalhámos juntos algumas vezes, o que me permitiu aprender muito. Ganhei experiência e confiança para criar a minha marca.”

Um dos momentos mais marcantes foi quando criou um vestido de cetim que teve grande sucesso. “Era um modelo que estava na moda na altura e gerou muitos pedidos”, recorda.

House of Onix

Ghislene criou a marca House Of Onix para se distanciar da imagem de alguém que apenas reciclava roupas. A sua marca não utiliza material reciclado, estabelecendo uma separação clara entre as duas práticas.

“No início, optei por não associar directamente a marca à minha identidade. Queria que a House of Onix fosse reconhecida de forma independente”, explica.

A estilista teve o privilégio de ter a sua marca incubada pelo Ministério da Cultura, no Palácio da Cultura Ildo Lobo durante quase quatro anos.

“O primeiro ano coincidiu com a pandemia da Covid-19, pelo que a incubação foi apenas teórica. Em 2021, abrimos o espaço no Palácio da Cultura, onde ganhei muita visibilidade”, conta.

Ghislene considera a experiência no Palácio da Cultura muito interessante, permitindo-lhe participar em eventos e estabelecer contactos importantes. Após o término da incubação, abriu um espaço no Platô, onde atende os clientes, mantendo o atelier na sua casa para maior conforto e proximidade com o trabalho.

Com a marca House of Onix, a estilista tem-se dedicado a criar looks únicos e cativantes que misturam as tendências da moda contemporânea com a estética tradicional cabo-verdiana.

A House of Onix, conforme explica, trabalha todos os dias para criar peças icónicas, tentando integrar a comunidade de uma forma sustentável. “Para nós, a cultura é fundamental e por isso as tradições devem ser preservadas, mas também transformadas para que se perpetuem e para que as novas gerações possam identificar com elas”.

Formação e colaborações

Além do seu trabalho de styling, Ghislene é também conhecida pelos seus esforços na promoção da sustentabilidade e práticas éticas na indústria da moda. “Dou formação na área de customização e reciclagem de vestuário, faço a produção de pensos higiénicos reutilizáveis direccionados para jovens e mulheres de baixa renda e tenho um sistema de reciclagem de mais de 90% dos resíduos produzidos no meu atelier”.

Além do trabalho como estilista e formação em customização e moda sustentável, Ghislene também concebe figurinos para videoclipes. “Trabalho com muitos artistas e faço consultoria para alguns clientes”, salienta.

Há um ano começou a colaborar com a cantora Fattu Djakité para quem cria todas as roupas para os seus espectáculos. “Foi uma experiência fantástica. Aprendi a adaptar as roupas ao estilo e às cores que ela prefere. Hoje trabalhamos em sintonia, criando figurinos alinhados com os eventos.”

Além de Fattu, a estilista trabalha com a apresentadora Katy Moeda e com o artista Djam Neguin. “A Katy é uma cliente leve, que não me dá muita canseira, enquanto o Djam Neguin desafia-me a criar figurinos fora do convencional, o que adoro fazer.”

Elida Almeida, Hélio Batalha, Thairo Costa e Mucci, são outros artistas que já trabalharam com a estilista.

Carnaval e sustentabilidade

Em 2023, Ghislene colaborou com o grupo carnavalesco da Praia, Vindos do Mar, e foi júri em edições anteriores. Prefere, no entanto, manter uma agenda controlada para assegurar a qualidade dos trabalhos.

“Tenho uma carteira de clientes fixos que me permite estar sempre ocupada, mas sem comprometer a qualidade. Por exemplo, a Fattu tem espectáculos todos os meses, então reservo tempo na agenda para ela.”

A estilista também desenvolve trabalhos com materiais sustentáveis. Recentemente criou um vestido feito de rifas para uma senhora do Platô. “Foi um trabalho demorado, mas gratificante. Fiz a estrutura do vestido, dobrei e colei mais de 100 rifas, o que levou horas e horas de dedicação.”

Além disso, Ghislene reutiliza tecidos para criar toucas e elásticos, promovendo a sustentabilidade. “Evito ao máximo desperdiçar tecidos. Aproveito os restos para criar peças novas ou envio-os para outras pessoas que os possam usar.”

Projectos futuros

Para este ano, Ghislene pretende retomar as suas conversas abertas sobre moda, um projecto que ficou em pausa devido à sua carga de trabalho. “Quero criar um ambiente à volta da moda e dar mais espaço às discussões sobre o tema.”

A estilista planeia também realizar mais desfiles. “Costumo fazer dois ou três desfiles por ano. No ano passado, apresentei apenas uma colecção, ‘Batuque’, inspirada na peça tradicional das batucadeiras. Este ano espero lançar novas colecções.”

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1211 de 12 de Fevereiro de 2025.