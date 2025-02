​Ministro da Cultura participa na Semana Internacional de Música de São Paulo 2025 no Brasil

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, estará no Brasil, a partir desta segunda-feira, 17, para participar na 11.ª edição da Semana Internacional de Música de São Paulo 2025 “SIM São Paulo 2025”.

Segundo o Ministério da Cultura, Augusto Veiga irá participar, no dia 19 deste mês, no Painel "Conexão Cabo Verde – Brasil", na Semana Internacional de Música de São Paulo, o maior encontro da música e da economia criativa da América Latina.

O painel contará com a participação de artistas cabo-verdianos como Dino D'Santiago, artista revelação dos Cabo Verde Music Awards 202, Nessa Onda, o diretor-geral do Atlantic Music Expo, Benito Lopes, a artista e ex-presidente da Sociedade de Música de Cabo Verde, Solange Cesarovna e o sambista e compositor brasileiro com origens cabo-verdianas, Dudu Nobre.

O painel "Conexão Cabo Verde – Brasil", conforme a mesma fonte destaca as influências da música cabo-verdiana na cultura brasileira e vice-versa, além de discutir oportunidades de colaboração entre artistas e profissionais da indústria.

Durante a sua estadia no Brasil, Augusto Veiga será recebido pela Ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.

O governante terá ainda, encontro com a comunidade emigrada, visita à Associação Cabo-verdiana do Brasil, visita ao Museu Afro-Brasil, Museu da Língua Portuguesa.

O MCIC será acompanhado, nesta deslocação ao Brasil, pela diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro.