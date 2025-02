​Cabo-verdiana Márcia oradora convidada da Forbes Women, na África do Sul

A cantora, compositora e empreendedora Márcia foi confirmada como uma das speakers do Leading Women Summit 2025, organizado pela Forbes Africa Women.

Segundo uma nota enviada, o evento realiza-se a 5 de Março no Times Square, em Pretória, África do Sul, e reúne algumas das vozes femininas mais influentes do continente para debater desafios, conquistas e o futuro da liderança feminina em diversas indústrias.

A mesma fonte conta que Márcia irá partilhar o seu percurso pessoal e profissional, como “filha orgulhosa da diáspora africana, explorando a interseccionalidade de culturas, como esse factor impacta positivamente a inovação, criatividade e o seu respectivo impacto global”.

“A experiência de Márcia está ancorada na sua própria resiliência, necessária para se reinventar no sector cultural e criativo”, indica.

Depois de uma pausa de dez anos na música, onde se dedicou ao design e à criação de uma linha de skincare, a artista e empresária regressou recentemente aos palcos com uma nova abordagem à sua carreira, assumindo total controlo sobre a sua arte e empreendimentos.

Conforme a mesma fonte, a presença de Márcia no Leading Women Summit 2025 destaca o impacto da sua história de superação e autonomia criativa, inspirando mulheres a seguir os seus sonhos com determinação e estratégia.

O Leading Women Summit é uma iniciativa da Forbes Africa Women que se tornou uma plataforma essencial para a celebração e capacitação de mulheres líderes no continente africano.

A edição de 2025 reunirá empresárias, artistas, decisoras políticas e inovadoras para discutir temas como inclusão económica, criatividade, empreendedorismo e influência no setor digital.

De recordar que, recentemente, Márcia lançou o single “Lei it go”, num feat com Kaysha, um dos maiores artistas de Zouk do panorama musical PALOP e Francófono, além de ter actuado em várias apresentações ao vivo, em Portugal, Luxemburgo, entre outros países.