Documentário “(A) Mar a Terra Calheta Grande” com pré-estreia e estreia em São Vicente

A ilha de São Vicente acolhe, no dia 1 de Março, a pré-estreia do documentário “(A) Mar a Terra Calheta Grande”, da realizadora cabo-verdiana Miriam Delgado. O evento terá lugar às 18h00, no Auditório Onésimo Silveira da Universidade de Mindelo. A estreia oficial está marcada para o dia 8 de Março.

Segundo uma nota de imprensa enviada às redacções, o documentário explora a história dos antigos moradores da Praia da Calheta Grande, no Sul da ilha de São Vicente, durante o período colonial. Destaca, em particular, um grupo de povoadores que migrou da ilha de Santo Antão para São Vicente devido a crises de fome e seca nas décadas anteriores e durante a década de 40.

“Os testemunhos dos antigos moradores, proporcionando uma visão mais profunda sobre a sobrevivência em tempos difíceis, assim trazendo também memórias importantes sobre a antiga comunidade que esteve habitada até a década de 80. Os temas abordados ao longo da narrativa são: a sobrevivência nas décadas coloniais, os desafios enfrentados na pesca e a importância do acesso à escolaridade", relata.

A mesma fonte informa que, após a estreia do documentário, a 8 de Março, decorrerá, até o mês de Abril, uma série de conversas abertas com universidades e liceus, promovendo um diálogo enriquecedor sobre a importância da preservação das memórias de Cabo Verde através do cinema e de outras formas de arte.

“Educação e sensibilização em que através de programas educativos, será desenvolvido conversa aberta para universidades e liceus, sobre a história da Praia Calheta Grande, trazendo a principal temática: A Importância de preservar histórias de Cabo Verde no Cinema ou outra forma de arte”, salienta.

Conforme indica, serão convocadas algumas turmas de disciplinas ligadas à área da história, comunicação, turismo, antropologia e arquitectura. “Este projecto tem como propósito trazer o incentivo e consciencialização dos jovens sobre a preservação da memória sobre as histórias e tradições do nosso país”.

Natural de São Vicente, Miriam Delgado reside actualmente em Portugal. Desde cedo, desenvolveu uma paixão pelo cinema, inspirada pelas histórias contadas pelos seus avós e pelo desejo de ver as narrativas de Cabo Verde reflectidas nas telas.

Formou-se em Relações Públicas pela Universidade de Cabo Verde em 2018. Em Julho de 2024, concluiu o Mestrado em Tecnologias da Informação, Comunicação e Multimédia pela Universidade da Maia, no Porto, Portugal.

Durante o seu mestrado, destacou-se com o documentário “(A) Mar a Terra Calheta Grande”, que tem como objectivo preservar as memórias da antiga comunidade da Praia da Calheta Grande, descendente dos antigos moradores da Praia Calheta Grande, conectando Miriam às suas raízes e à rica herança cultural de Cabo Verde.

Miriam estreia-se assim como realizadora de cinema, com um foco especial em documentários, ressaltando a importância de preservar memórias no cinema. “Através de sua obra, busca educar e promover a conscientização sobre a preservação da memória no cinema, estabelecendo uma ponte entre o passado e o presente”.

“Miriam Delgado é uma promessa importante no cenário do cinema cabo-verdiano, contribuindo significativamente para a promoção da cultura e da história do seu país”, destaca a nota.