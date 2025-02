​Grito Rock Praia 2025 com homenagem a Terezinha Araújo e campanha “Plante um Árvore ”

A 9ª edição do Festival Internacional Grito Rock Praia 2025, que vai decorrer de 20 a 30 de Março, vai homenagear a cantora Terezinha Araújo e trazer a campanha “Plante um Árvore ”. A programação foi apresentada esta quarta-feira, 19, numa conferência de imprensa pelos mentores do Grito Rock Praia.

Segundo César Freitas, um dos mentores do Grito Rock Praia, este evento não é apenas música, mas também é um compromisso com o ambiente, por isso este ano abraçaram a causa “Plante um Árvore”.

“O que pedimos, aproveitamos para pedir às populações, às casas de Cabo Verde, que cada casa plante uma árvore. Se cada casa plantar uma árvore, teremos um ambiente muito verde”, indica.

César Freitas explicou que cada edição do Grito Rock reforça a importância do intercâmbio cultural, da inovação e do compromisso com causas sociais e ambientais.

Neste sentido, anuncia que no dia 20 vai acontecer o Grito Cordas no Centro Cultural Português, com a Escola Pentagrama. “Pentagrama é uma escola referência da cidade da Praia, em Cabo Verde, que tem feito muitos músicos, e tem levado a nossa música para longe”.

No dia 29 de Março, está programado o Festival Grito Rock, que será na Pracinha Escola Grande, a partir das 17h00 e prolonga até à meia-noite. O festival terá a participação dos grupos Vamar Martins Band (CV), Djunta Raiz (CV), Anamika (CV), Revolution Within (Portugal) e VxPxOxAxAxWxAxMxC ( Áustria).

“São esses cinco grupos que vão fazer parte da edição. Além disso, vamos ter, após o festival, um Djam Session na Quebra Canela. E no dia seguinte ao festival, teremos também uma visita guiada ao Centro Histórico da Ribeira Grande de Santiago, com os artistas, para dar um bocadinho a conhecer a história da nossa pátria”, avisa.





Homenagem a Terezinha Araújo

César Freitas sublinha que a cantora será homenageada neste evento pelo seu percurso na música de Cabo Verde. “Como o Grito Rock Praia acontece em Março, mês em que celebramos a Mulher, relembrando todo o percurso da cantora, os desafios e o seu papel importante na sociedade”.

“Esta homenagem simboliza o reconhecimento pelo seu percurso e pelo contributo que tem proporcionado ao panorama musical, tanto em Cabo Verde como no mundo. Além de ser uma presença assídua e apoiante do Grito Rock Praia”, reforça.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, que esteve presente na apresentação do Grito Rock Praia saudou a organização pela iniciativa de trazer o Grito Rock para a cidade da Praia. “Para a Câmara Municipal é motivo de grande satisfação estar associado a uma iniciativa desta envergadura que traz novos estilos musicais para a cidade e que já está também este ano na sua nona edição”.

“Nossa satisfação está ligada ao facto do Grito Rock ser um festival de caráter mundial. Este ano também é a 18ª edição a nível mundial e Cabo Verde, está a fazer parte desse mapa ali, extremamente interessante, que é, portanto, ligado à promoção de outros estilos musicais”, disse.