​Mário Lúcio, Nancy Vieira, Sona Jobarteh e Bonga no Kriol Jazz Festival 2025

A 14ª edição do Kriol Jazz Festival, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de Abril, já tem cartaz com artistas como Mario Lucio, Nancy Viera, Bonga (Angola), Mario Canonge (Martinica), Sona Jobarteh, Sixun (França), Michelle David (EUA), Las Karamba (Espanha).

O cartaz foi apresentado esta quinta-feira, 20, pela Harmonia Lda, organizadora do evento. A homenagem desta 14ª edição é para o saxofonista Totinho, que faleceu no ano passado. O festival está orçado em 20 mil contos. O preço dos bilhetes sera 2500 escudos por dia. Dia 10, o primeiro dia do festival, é de entrada gratuita.

Segundo o promotor José da Silva, este ano estão com um programa muito rico, afro, muita música afro e latina, e com muita mulher dentro dessa programação. “Este e a 14ª edição do Kriol Jazz Festival temos programa para os dias 10, 11 e 12 de Abril, que conseguimos fazer com muito esforço”.

“Um programa com muita qualidade musical, como sempre muitos nomes não são conhecidos em Cabo Verde, mas podem ter confiança que são grandes artistas e iremos ter um dos melhores festivais”, assegura.

No dia 10 de Abril, o festival vai começar com uma criação do evento que a organização faz todos os anos. “Kriol Kreyol é um projecto que fissiona a música de jazz caraíba com músicos cabo-verdianos, onde vamos ter duas grandes vozes a cantar: Boy G Mendes e Zulu (Zuleica)”.

“Temos depois um projecto que é o Cabo Cuba Jazz, que é uma mistura de jazz latino e artistas cabo-verdianos, que é dirigido pelo pianista cabo-verdiano Carlos Matos. No dia 11, teremos Mário Lúcio que está com um projecto novo comemorando 50 anos de independência, por isso convidamos o músico, porque inserimos o Kriol Jazz dentro dessa comemoração”, indica.

Conforme explicou Mário Lúcio estará com o seu projecto que actualmente está em digressão em França, Portugal, depois ele estará em Cabo Verde para apresentar.

Depois de Mário Lúcio, teremos o pianista de Martinica, que há 13 anos esteve no Kriol Jazz Festival, e agora estará no evento com um trio de grandes músicos: Um baixista muito famoso de Guadalupe, um baterista de Martinica, onde vão fazer um jazz caribenho

Ainda no mesmo dia, estará no palco do Kriol Jazz Festival, “Sona Jobarteh que é actualmente uma mulher africana mais conhecida no mundo por ser uma grande tocadora de kora. Ela toca kora e, ao mesmo tempo canta, já ganhou vários prêmios. É um grande artista que já temos anos a tentar trazê-la para o Kriol Jazz. E este ano conseguimos”.

Em seguida, sobe ao palco da Pracinha da Escola Grande, segundo disse Sixun é um grupo que fez grande sucesso no mundo nos anos 80/90, estiveram parados durante 13 anos, são grandes músicos originários da África, de caraíba francês. “Eles remontaram o grupo há dois anos e vamos conseguir trazê-los para Cabo Verde e será um grande show de jazz mesmo e afro jaz”.

No dia 12, o festival começa com o espectáculo com a cantora Nancy Vieira. José de Silva explica que é tradição que tem de sempre apoiar um artista que lança o seu álbum novo. “E Nancy Vieira lançou o seu álbum novo e vai apresentá-lo em Cabo Verde pela primeira vez e esperamos que os cabo-verdianos vão gostar desse novo álbum da cantora”.

Depois teremos Michelle David and The True Tones. “Michelle David é uma grande cantora de soul, que virá com muita energia no palco com um jazz funk muito forte e penso que vão gostar muito dela”.

“Teremos Las Karamba que é um grupo que virá da Espanha, que mistura latinos com espanhol, a actuaçao deles conta com o apoio da Cooperação Espanhola. Las Karamba é um grupo de mulheres”, realça.

José da Silva sublinha que neste festival temos muitas mulheres desta vez, “são grandes mulheres e grandes músicos e pensamos que Las Karamba também vão fazer muito ambiente no recinto do festival”.

“Vamos encerrar o festival com uma lenda da música angolana que é Bonga que há 13 anos esteve no Kriol Jazz, será um show importante para ele, porque ele está com 80 e tal anos, foi muito esforço trazê-lo, porque hoje em dia ele não quer fazer viagens longas, mas ele estará cá para um grande show”, conta.