​Hélio Batalha lança single “Karta Pa Nha Ex”

O rapper Hélio Batalha lança esta sexta-feira, 21, a sua nova música intitulada “Karta Pa Nha Ex”, que fará parte do seu próximo álbum “Testamento”. A música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de hoje.

Segundo uma nota enviada, este trabalho conta com a participação especial da cantora Myrian e tem produção da Immortal Records.

A música traz uma sonoridade que mistura afrobeat e influências de R&B.

“Karta Pa Nha Ex retrata um momento de libertação e crescimento após o fim de um relacionamento, com uma mensagem forte de evolução, incentivando a deixar o passado para trás e seguir em frente sem carregar pesos desnecessários”, relata.



Conforme a mesma fonte, este lançamento reafirma a originalidade e a profundidade artística de Hélio Batalha, que continua a marcar presença na cena musical cabo-verdiana com letras fortes e ritmos inovadores.